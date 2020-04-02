Россия поможет своим гражданам, которые находятся за границей в трудной жизненной ситуации и не могут вернуться в РФ

Для сбора информации об этих гражданах Минкомсвязь России запустила на Едином портале госуслуг электронную форму и организовала рассылку по всем абонентам в роуминге с просьбой предоставить данные. Более четырёх тысяч россиян, ”застрявших” в других странах, предоставили данные о себе. Из них более 900 указали, что им требуется экстренная, в том числе материальная помощь.

Минкомсвязь России связалась с теми гражданами, которые запросили экстренную помощь.

По просьбе председателя Правительства РФ Михаила Мишустина ПАО ”Сбербанк” оперативно выделил этим гражданам необходимые средства, а благотворительный фонд ”Память Поколений” обеспечил их перечисление уже более чем 400 гражданам. Работа продолжается: у россиян, обратившихся за поддержкой, уточняют информацию для оказания необходимой помощи.