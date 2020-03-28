Россия полностью закрывает границы

Россия полностью закроет границы, будет остановлена работа всех пунктов пропуска, в том числе на границе с Белоруссией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
Временно ограничивается движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, говорится в документе.
Данные меры приняты в целях предупреждения проникновения на территорию страны новой коронавирусной инфекции. Они вступят в силу 30 марта.
При этом граница останется открытой для определенных категорий граждан, в частности для дипломатов, членов официальных делегаций, водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения или речных судов и поездов. Также проезд смогут оформить люди, выезжающие за рубеж в связи со смертью близкого родственника. Кроме того, исключения предусмотрены для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР с российскими паспортами.
По данным на 28 марта, в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом. Шестеро пациентов скончались. Во всех регионах введен режим повышенной готовности.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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