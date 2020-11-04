Россия планирует до 2023 года провести масштабную реконструкцию пограничного КПП "Ивангород"

Цель проекта — увеличение экспорта транспортных услуг за счет повышения пропускной способности пунктов пропуска. Такие меры предусмотрены национальной программой в сфере развития международной кооперации и экспорта, утвержденной в рамках реализации подписанных президентом России Владимиром Путиным после инаугурации так называемых ”майских указов”, определяющих стратегические задачи страны до 2024 года.

Через МАПП ”Ивангород” в Эстонию и обратно ежедневно сможет проходить до 1860 автомобилей — 100 автобусов, 210 грузовиков, 1550 ”легковушек”. Пропускная способность пешеходного перехода через реку Нарва возрастет до 11,3 тысяч человек в сутки.

За счет средств национального проекта ”Международная кооперация и экспорт” в МАПП ”Ивангород” предлагается вложить 68,5 млн рублей из бюджета национального проекта, текущие расходы оцениваются в 16,9 млн.