Россия отменила некоторые ограничения: граждане Эстонии могут приезжать в Россию для ухода за родственниками

Решение о смягчении режима ограничений принято по итогам рассмотрения обращений граждан, поступивших в российское правительство.

Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. В июне, несмотря на сохраняющиеся карантинные меры, этой категории граждан стал доступен однократный выезд. Теперь снято и это ограничение. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей.

Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России.