Россия отменила некоторые ограничения: граждане Эстонии могут приезжать в Россию для ухода за родственниками
Правительство РФ отменило ограничения на многократное пересечение границы для некоторых категорий граждан, передает портал government.ru.
Правительство РФ отменило ограничения на многократное пересечение границы для некоторых категорий граждан, передает портал government.ru.
Решение о смягчении режима ограничений принято по итогам рассмотрения обращений граждан, поступивших в российское правительство.
Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. В июне, несмотря на сохраняющиеся карантинные меры, этой категории граждан стал доступен однократный выезд. Теперь снято и это ограничение. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей.
Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России.
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