Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение

Иностранцы также смогут въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он. Соответствующие указы уже подписаны.
На данный момент в стране выявили 476 658 случаев COVID-19, более 230 тысяч человек выздоровели, 5971 скончался.
Пик заболеваемости, по мнению специалистов, пройден, в России постепенно отменяют введенные ранее ограничения.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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