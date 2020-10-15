Россия отказалась от консультаций по делу об уничтожении MH17

Россия отказалась от дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с уничтожением малайзийского самолета MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. В заявлении МИД России, обнародованном на сайте ведомства в четверг, 15 октября, утверждается, что дальнейшее участие России в этих консультациях бессмысленно, поскольку, как сказано в документе, Австралия и Нидерланды не стремятся разобраться в случившемся, а "нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших".

МИД России назвал недружественным решение Нидерландов подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против России, "не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций". Назвав выводы Международной следственной группы "предвзятыми, поверхностными и политизированными", МИД заявил, что Москва, руководствуясь резолюцией Совбеза ООН 2166, тем не менее продолжит в "других форматах" взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, в том числе "в деле исследования вопроса о незакрытии Украиной своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта над Донбассом".

Правительство Нидерландов выразило глубокое сожаление в связи с решением России отказаться от участия в консультациях.

Дело в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека в июле принял к рассмотрению иск Нидерландов к России из-за гибели малайзийского самолета Boeing в Донбассе. По мнению властей Нидерландов, российское правительство несет ответственность за гибель 298 человек, находившихся на борту самолета, и нарушило целый ряд Европейской конвенции о правах человека, в том числе статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрет пыток) и статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Ранее в ЕСПЧ уже поступали иски к России по делу о MH17, но они были от частных лиц — родственников погибших.

Уничтожение "Боинга"

Малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Украина обвинила в случившемся пророссийских сепаратистов, а непризнанные "республики" Донбасса — Киев.