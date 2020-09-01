Россия осудила учения с участием военных США на территории Эстонии

В диппредставительстве отметили недопустимость такого рода мероприятия с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ — 110 км — и в условиях обострения политической обстановки в регионе.

”РФ неоднократно предлагала США и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от ”линии соприкосновения” Россия–НАТО. Считаем действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности”, — говорится в заявлении.

При этом российские дипломаты задались риторическим вопросом, как американские власти отнеслись бы стрельбе военных РФ на границе с США, пишет iz.ru.

В учениях принимают участие бойцы 41-й бригады полевой артиллерии армии США и военнослужащие 1-й пехотной бригады сил обороны Эстонии. Они развернут батарею реактивной системы залпового огня на центральном полигоне Сил обороны в Тапа, уточняет baltnews.ee.