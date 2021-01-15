Россия начала выход из договора по открытому небу

Министерство иностранных дел сообщило, что Москва начинает соответствующие внутригосударственные процедуры по выходу из договора по открытому небу.

Как заявили в МИДе, выход страны из договора осуществляется из-за отсутствия прогресса в стабилизации действия документа. ”В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН”, — говорится в сообщении.

После завершения всех необходимых процедур Россия направит всем депозитариям официальное уведомление о выходе из договора.

В министерстве напомнили, что 22 ноября из ДОН ”под надуманным предлогом” вышли США, что привело к нарушению баланса интересов участников соглашения.

”Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США”, — отметили в МИДе.

Заместитель главы пресс-службы Североатлантического альянса Пирс Казалет сообщил РБК, что заявление России о выходе из договора принято к сведению. ”Избирательное выполнение Россией своих обязательств по Договору по открытому небу на некоторое время подорвало вклад этого важного документа в безопасность и стабильность в евроатлантическом регионе. Все союзники по НАТО сохраняют приверженность эффективному международному контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, которые необходимы для нашей безопасности. Мы также открыты для диалога в Совете Россия — НАТО по вопросам снижения рисков и прозрачности”, — ответил на запрос РБК представитель блока.