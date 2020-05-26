Россия начала строительство первого стратегического стелс-бомбардировщика

"Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации, разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов", — сообщил собеседник агентства.

Как уточнил другой источник ТАСС, в настоящее время уже ведется изготовление кабины самолета. "Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году", — отметил он.

В пресс-службе "Туполева" не стали комментировать ТАСС информацию о начале производства первого ПАК ДА.

В декабре 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что эскизный проект самолета утвержден, ПАО "Туполев" приступило к разработке рабочей конструкторской документации, начато создание деталей и составных частей опытных образцов ПАК ДА. В феврале 2020 года Криворучко сообщил, что первый двигатель для ПАК ДА в этом году передадут на стендовые испытания.

Новый "стратег"



ПАК ДА спроектирован по схеме "летающее крыло". В конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс"). Самолет будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета.

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