Россия начала строительство первого стратегического стелс-бомбардировщика

Россия начала постройку первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80). Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
"Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации, разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов", — сообщил собеседник агентства.
Как уточнил другой источник ТАСС, в настоящее время уже ведется изготовление кабины самолета. "Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году", — отметил он.
В пресс-службе "Туполева" не стали комментировать ТАСС информацию о начале производства первого ПАК ДА.
В декабре 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что эскизный проект самолета утвержден, ПАО "Туполев" приступило к разработке рабочей конструкторской документации, начато создание деталей и составных частей опытных образцов ПАК ДА. В феврале 2020 года Криворучко сообщил, что первый двигатель для ПАК ДА в этом году передадут на стендовые испытания.
Новый "стратег"
ПАК ДА спроектирован по схеме "летающее крыло". В конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс"). Самолет будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета.
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