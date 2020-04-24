Россия может не открыть границы до конца 2020 года?

"Один год — это же ведь не трагедия? Вот на этот год не надо планировать никаких зарубежных путешествий, потому что не только Россия, но и другие государства не скоро в полном объеме снимут ограничения, откроют возможность приезда иностранцев, не так быстро наладится коммуникация, воздушное сообщение и так далее", — сказала Матвиенко.

Таким образом из слов спикера верхней палаты российского парламента можно сделать вывод, что Россия может не открыть границы в текущем году для туристических поездок.

По словам Матвиенко, темпы распространения коронавирусной инфекции в России благодаря принятым органами власти мерам не являются угрожающими. "Я думаю, даже заядлые скептики согласятся со мной, что российские власти вовремя отреагировали, приняли всеобъемлющие меры по предупреждению распространения коронавируса в РФ. Темпы распространения коронавируса благодаря принятым мерам не являются угрожающими", — цитирует Валентину Матвиенко ТАСС.

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