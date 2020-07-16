Россия изменила карантинные меры для вернувшихся из-за рубежа. Что стоит знать, собираясь пересечь границу?

По сути, это — поправка к ранее принятому постановлению "Об обеспечении режима самоизаляции в целях предотвращения распространения COVID-19". Теперь, согласно этим поравкам, все, кто пересекает границу с Россией, должны сделать тест на коронавирусную инфекцию в течение 3 дней. Полный текст постановления можно прочитать здесь.

Зато сидеть на карантине 14 дней будет вовсе не обязательно.

Вот как выглядела старая редакция:

2.2. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации;

2.3. выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

Пункт 2.2 сохранил свою силу - вам все еще не стоит посещать самостоятельно медецинские учереждения в случае плохого самочувствия. Вместо этого нужно будет вызвать врача домой. Изменениям подвергся следующий пункт - теперь изоляция в течение 14 суток обязательна только для тех, кто уже болеет коронавирусом, либо имеет какие-либо жалобы на здоровье, которые могут быть симптомами заболевания.

Само постановление выглядит так:

"2.3. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2 настоящего пункта, либо при положительном результате исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания) (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции).".

Таким образом, карантин вам стоит соблюдать только в случае положительного результата теста на COVID-19, либо при ухудшении самочувствия.

Напомним, что сейчас в Эстонии находится около 83 000 совершеннолетних граждан РФ.

Что касается граждан Эстонии, то въезд в Россию разрешен только тем, кто пересекает границу для для прохождения лечения в российских медицинских организациях или едет к близким родственникам, требующим ухода. Такое постановление подписал Михаил Мишустин 8 июня. Кроме того, 25 июня появилось еще одно постановление, разрешающее въезд иностранным специалистам, которые имеют разрешение на работу в России.