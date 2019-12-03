Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти

Еще в мае глава ”Укртранснафты” Николай Гавриленко говорил о планах заключить новый транзитный договор. На тот момент стороны уже согласовали вопрос тарифа, который остался прежним.

Подписание нового договора было ожидаемым. Такое мнение высказал партнер, руководитель нефтегазовой практики КПМГ в России и СНГ Антон Усов.

Транзит нефти через Украину в минувшем году составил около 13,5 млн тонн, а общий объем российского нефтяного экспорта по итогам 2018 года достиг 260 млн тонн. Таким образом, на украинское направление пришлось лишь около 5% поставок российской нефти.