Россия будет продавать Белоруссии нефть по мировым ценам.

Такое решение принято по итогам переговоров между президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, которые состоялись в Сочи 7 февраля. По словам Крутого, белорусская сторона не требовала "никаких специальных эксклюзивных условий". "Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", — цитирует белорусского чиновника агентство "БелТА".

В согласованном обеими сторонами индикативном балансе беспошлинных поставок нефти из России в Беларусь на 2020 год указаны поставки 23,5 млн тонн.

Ранее, 1 января, Минск был вынужден остановить экспорт нефтепродуктов и нефти, добываемой на территории республики, поскольку поставки российских компаний в Беларусь были прекращены из-за разногласий в цене на нефть и в тарифах на транзит российского сырья.

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал задание найти новых поставщиков нефти, чтобы снизить объемы российского сырья до 30-40% всей потребности. За 2019 год Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.