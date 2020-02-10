Россия будет продавать Белоруссии нефть по мировым ценам.

Российская сторона согласилась продавать нефть белорусским НПЗ по ценам, установленным на мировом рынке. Об этом в воскресенье, 9 февраля, заявил первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой, не уточнив конкретную цену. Минск продолжит добиваться снижения цены на газ.
Такое решение принято по итогам переговоров между президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, которые состоялись в Сочи 7 февраля. По словам Крутого, белорусская сторона не требовала "никаких специальных эксклюзивных условий". "Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", — цитирует белорусского чиновника агентство "БелТА".
В согласованном обеими сторонами индикативном балансе беспошлинных поставок нефти из России в Беларусь на 2020 год указаны поставки 23,5 млн тонн.
Ранее, 1 января, Минск был вынужден остановить экспорт нефтепродуктов и нефти, добываемой на территории республики, поскольку поставки российских компаний в Беларусь были прекращены из-за разногласий в цене на нефть и в тарифах на транзит российского сырья.
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал задание найти новых поставщиков нефти, чтобы снизить объемы российского сырья до 30-40% всей потребности. За 2019 год Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.
Кроме того, Минск продолжит добиваться снижения цены на поставки газа на переговорах с "Газпромом", отметил Дмитрий Крутой, общаясь с журналистами в Минске. По его словам, "как базовый вариант, цена 127 долларов (за тысячу кубометров. — Ред.) на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов".
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