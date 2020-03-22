Россиский патриарх Кирилл утвердил специальную молитву против коронавируса

Как сообщается на сайте Московского патриархата, Священный Синод призвал всех пастырей церкви ”к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам”. Новые молитвы начнут читать во всех храмах РПЦ с 22 марта.

Полностью тексты молитв приводятся на сайте РПЦ, слово ”коронавирус” в них не упоминается.

Ранее, как сообщает "Газета.Ру", Синод на заседании принял заявление в связи с распространением коронавирусной инфекции.

”Верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих”, — говорится в тексте.

Ранее также Священным Синодом был утвержден список изменений в проведении богослужений на время эпидемии, включающий, к примеру использование в церковных ритуалах медицинских перчаток, одноразовой посуды, ватных палочек и т.д.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!