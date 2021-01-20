Российскую вакцину "Спутник V" подали на регистрацию в ЕС

Как пишет "Российская газета", вчера эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков вакцины "Спутник V", — отметили сегодня в РФПИ. По сути, были проведены первые консультации перед началом процесса регистрации, в которых приняли участие более 20 международных экспертов и ученых.

Рекомендации по результатам вчерашнего обсуждения будут направлены разработчикам вакцины "Спутник V" в течение 7-10 дней, отмечают в РФПИ. Что касается решения Европейского агентства лекарственных средств о предоставлении "Спутнику V" регистрации, оно будет принято по результатам серии экспертных проверок.

Ранее в Минздраве России сообщали, что процедура регистрации российского лекарства или вакцины за рубежом включает в себя, в числе прочих действий, и обязательную экспертизу производственных площадок — что в условиях пандемии затруднительно и может удлинить сроки процедуры.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

22 января Всемирная организация здоровья (ВОЗ) начнет процедуру предподачи (pre-submission review) регистрационной заявки "Спутник V".

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