Российскую вакцину "Спутник V" будут производить в Италии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии, сообщается в пресс-релизе Итало-российской торговой палаты.
Сообщается, что ранее итальянская компания Adienne Srl, входящая в холдинг ADIENNE Pharma & Biotech, при поддержке Итало-российской торговой палаты выдвинула предложение о подписании стратегического соглашения для местного производства российской вакцины "Спутник V".
"Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины "Спутник V" в Италии", — говорится в сообщении Итало-российской торговой палаты.
По ее данным, местное производство вакцины "Спутник V " должны запустить в июле. "Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата. Предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года", — отмечается в сообщении.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи.
Тем временем Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) еще только приступило к процессу постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V" для последующей регистрации. Решение принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых.
Поэтому вакцина "Спутник V" до сих пор не сертифицирована в Евросоюзе. В Эстонии вакцинация проходит с использованием вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca, которые получили одобрение в ЕС.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Названа новая причина крушения «Титаника»
Гатиятулин может заменить Знарка на посту тренера "Спартака"
Ученые нашли существо, которое невозможно уничтожить
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло