Российского чиновника обвинили в краже четырех истребителей. Он провел в бегах девять лет

Как считает следствие, Силяков помог некой связанной с ним фирме приобрести боевые машины, причем стоимость каждого истребителя была занижена в 1,6 миллиона раз. Каждый МиГ вместо 250 миллионов рублей был выкуплен всего за 153 рубля. В конце концов перехватчики вернулись на завод-изготовитель, а бывшему чиновнику, который убежден в своей невиновности, почти наверняка предстоит провести немало лет за решеткой.

Истребитель по цене пачки сигарет



Невероятная история аферы со звеном сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 началась в конце 2006 года. В то время Андрей Силяков работал в региональном управлении Росрезерва начальником отдела нефтепродуктов, топлива, промышленных товаров и материалов. В обязанности чиновника, помимо прочего, входили контроль за хранением и учет военных стратегических запасов страны.

Впрочем, к своей работе Силяков подходил весьма своеобразно: к примеру, как считает следствие, он сумел продать за бесценок 35 тысяч тонн мазута, который хранился на Автозаводской ТЭЦ. Качественное топливо чиновник продал как некондиционное, причинив государству ущерб в размере 315 миллионов рублей.

В 2009 году сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России наконец обратят внимание на эту странную сделку, что приведет Силякова на скамью подсудимых. Позже, в ходе расследования мошенничества с мазутом, вскроется и главная афера чиновника — продажа звена истребителей.

Машины (а точнее, планеры — корпуса без двигателей, но с авиапушками) сами пришли к Силякову: ему поручили разбронировать для продажи часть объектов военного стратегического запаса страны. Список из двух тысяч наименований был зашифрован, в нем под определенными кодами были и четыре Миг-31, хранившиеся на нижегородском авиастроительном заводе ”Сокол”.

Завод с преимущественным правом покупки планировал принять участие в конкурсе, выкупить истребители из запаса, а затем продать их в одну из арабских стран по рыночной цене — 250 миллионов рублей за единицу. Однако Андрей Силяков оказался проворнее. Тот факт, что под некоторыми кодами скрываются МиГ-31, чиновник, по версии следствия, от своего руководства скрыл.