Российское Минобороны рассказало об "Освобождении Будапешта". Почему это неправда?

Разницу между понятиями "Освобождение" и "Взятие" во время и после окончания Второй Мировой войны хорошо понимали в Советском Союзе. Например, это видно по названиям медалей: "За освобождение Белграда (Варшавы, Праги)", но "За взятие Будапешта (Кенигсберга, Берлина). Иными словами, медали "За освобождение" городов оккупированных стран, но за "За взятие" городов тех стран, которые воевали против СССР.

То же самое расхождение формулировок существует и в тогдашних приказах Иосифа Сталина. Сравните, например: "Сегодня, 20 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта и Народно-освободительной армии Югославии, освободившим столицу Югославии Белград, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий" и "Сегодня, 13 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов, овладевшим столицей Венгрии городом Будапешт, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий".

Советские солдаты в 1945 году. Фото: World History Archive, Global Looks

За разъяснениями RusDelfi обратился к историку Игорю Копытину. И вот что он ответил.

"Безусловно, слово "Освобождение" имеет оценочный идеологический отпечаток. Например, в терминологии НАТО присутствуют два термина — захватить город с боем и занять без боя. Это термины идеологически нейтральные. А все дальнейшее — уже оценка. Венгрия вступила во Вторую мировую войну на стороне Германии, поскольку в стране были сильны реваншистские настроения. Страна потеряла часть территории, на которой проживали этнические венгры — та отошла к Румынии. В 1919 году были бои с венгерской Красной армией. Но война не была популярной среди венгров, войска как бы отбывали повинность за то, что протекция Германии позволила им вернуть территории, отошедшие к Румынии. При приближении советской армии к Будапешту, в Венгрии произошел переворот, в результате которого к власти пришли так называемые салашисты. У них не было никакой поддержки населения и власть держалась исключительно на силе нацистского оружия. Исходя из этого, можно было бы понять, почему взятие Будапешта кто-то считает освобождением, но вскоре Советский Союз начал насаждать свои порядки, и один авторитарный режим в Венгрии сменился другим, что привело к восстанию 1956 года, которое было жестоко подавлено. Поэтому я, как историк, предпочел бы нейтральный термин "взятие", — рассказал Игорь Копытин.