Российский телеканал "обрезал" Путина во время его новогоднего обращения

Проблемы с обрезанным видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления президента России Владимира Путина на телеканале ”Каскад” (Калининград) связаны с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной. Об этом говорится в заявлении на сайте канала, пишет РБК.
”Медиагруппа ”Каскад” приносит искренние извинения телезрителям”, — отмечается в сообщении.
В ”Каскаде” добавили, что сейчас проводится расследование инцидента и виновные будут наказаны.
В ночь с 31 декабря на 1 января телеканал ”Каскад” показал новогоднее обращение Путина, обрезав часть картинки. Была видна только нижняя часть лица президента. Через несколько минут трансляцию прервали. Вместо обращения включили музыку.
В этом году обращение Путина продлилось шесть минут и стало самым длинным из подобных выступлений (посмотреть его можно ЗДЕСЬ). Ранее самым продолжительным новогодним обращением президента РФ было выступление, записанное в Хабаровске перед наступлением 2014 года, оно продлилось более четырех с половиной минут.
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