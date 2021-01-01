Российский телеканал "обрезал" Путина во время его новогоднего обращения

”Медиагруппа ”Каскад” приносит искренние извинения телезрителям”, — отмечается в сообщении.

В ”Каскаде” добавили, что сейчас проводится расследование инцидента и виновные будут наказаны.

В ночь с 31 декабря на 1 января телеканал ”Каскад” показал новогоднее обращение Путина, обрезав часть картинки. Была видна только нижняя часть лица президента. Через несколько минут трансляцию прервали. Вместо обращения включили музыку.

В этом году обращение Путина продлилось шесть минут и стало самым длинным из подобных выступлений (посмотреть его можно ЗДЕСЬ). Ранее самым продолжительным новогодним обращением президента РФ было выступление, записанное в Хабаровске перед наступлением 2014 года, оно продлилось более четырех с половиной минут.

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