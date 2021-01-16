Российский политолог: если США развернут ракеты в Европе, подлетное время из Эстонии до Петербурга составит 1-2 минуты

— Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря вслух сокрушался, что Запад и США не реагируют на гиперзвуковые ракеты РФ, которых у других нет. Чего ждать от ЦРУ при Бёрнсе в этом смысле?

— Я не совсем согласен с вашими формулировками. Наш президент говорил, что это редкий случай, когда мы опередили США и их союзников в создании новых вооружений, в первую очередь гиперзвуковых. А американцы сейчас большие деньги вкладывают в создание гиперзвуковых вооружений. Есть больше десяти программ различных типов гиперзвуковых ракет, которые ударными темпами разрабатываются, и думаю, что через пару лет начнут развёртываться. И тут гонка вооружения может принять очень острый характер, если не будет достигнута договорённость. А что касается декабрьских заявлений нашего президента, то он ещё раз напомнил США о наших предложениях. Несмотря на выход США из РСМД, не разворачивать такие ракеты (Владимир Путин говорил об этом в том числе с трибуны ООН минувшей осенью. — Прим. ред.). То есть сохранить нулевой режим договора по РСМД даже при отсутствии юридического соглашения, на основе политической договорённости. Это возможно. Пойдёт ли на это Байден, сказать сложно. По крайней мере, в США есть явные сторонники развёртывания таких ракет. Стопроцентно можно сказать, что США развернут такие ракеты против Китая на Тихом океане. Что касается развёртывания таких ракет в Европе, то сейчас речь идёт о развёртывании там нового поколения неядерных ракет, в том числе и гиперзвуковых. Нам от этого будет не легче. Для нас это будет представлять очень серьёзную угрозу, когда подлётное время для таких ракет, скажем, к Петербургу, будет составлять 1–2 минуты из Эстонии… А до Москвы — 4,5 минуты…

— Вы говорите об этом с грустью. Мы вернулись в состояние противостояния начала 80-х?

— Я чувствую себя в этом смысле помолодевшим лет на 40, но, к сожалению, это не вызывает у меня удовольствия…

Сергей Рогов родился в 1948 году в Москве, советский и российский политолог, действительный член Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, в 1995—2015 гг. возглавлял Институт США и Канады РАН, с 2011 года является членом научного совета Российского совета по международным делам. Специалист в области международных отношений и военной политики США и России.