25.03.2020, 08:58

Российский олигарх назвал издевательством прощение процентов по кредитам для заболевших COVID-19

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Российский олигарх назвал издевательством прощение процентов по кредитам для заболевших COVID-19
Foto: REUTERS, Sergei Karpukhin

Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал политику Центробанка РФ, заявив, что решение о сохранении ключевой ставки "пробивает дно в болотце", а временный характер прощения процентов по кредитам для заболевших новым коронавирусом является издевательским. Такое мнение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Банк России 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% после длительного цикла ее снижения.

"В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов", - заявил он. По мнению бизнесмена, выступления ЦБ "все больше напоминают плохую копию выступлений ФРС США середины 80-х годов".

"Плюс еще эта мера издевательского характера о временном прощении процентов для тех, кто заболел коронавирусом, вообще за пределами здравого смысла", - считает Дерипаска.

В целом, по его мнению, ЦБ не рассматривает текущую ситуацию как кризис и не предпринимает решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране. "Банк России либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть. Это, например, заметно по такой фразе как "соответственно, мы можем увидеть замедление роста спроса", которая произносится в тот момент, когда многие бизнесы в стране фактически "встали", а ТПП сообщает, что 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, а риску потерять работу подвержены 8,6 млн человек", - сказал он.

Регулятор 20 марта анонсировал меры, направленные на поддержку бизнеса и населения в условиях пандемии. В частности, ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям не брать пени и штрафы за просрочку по кредиту и не обращать взыскание на недвижимость по долгу физического лица, если будет предоставлена официальная справка о наличии коронавирусной инфекции.

Для поддержи малого и среднего бизнеса регулятор расширил программу рефинансирования кредитов. По кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита 175 млрд руб., ставка снижена с 6% до 4%. При этом конечная ставка для заемщика не должна превышать 8,5%.

Помимо этого, для возможности беспрепятственного осуществления онлайн-переводов между гражданами ЦБ с 1 мая обязал банки не брать с клиентов комиссии за переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей, если общая сумма переводов в месяц не превышает 100 тыс. руб.

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