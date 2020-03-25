Российский олигарх назвал издевательством прощение процентов по кредитам для заболевших COVID-19

Банк России 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% после длительного цикла ее снижения.

"В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов", - заявил он. По мнению бизнесмена, выступления ЦБ "все больше напоминают плохую копию выступлений ФРС США середины 80-х годов".

"Плюс еще эта мера издевательского характера о временном прощении процентов для тех, кто заболел коронавирусом, вообще за пределами здравого смысла", - считает Дерипаска.

В целом, по его мнению, ЦБ не рассматривает текущую ситуацию как кризис и не предпринимает решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране. "Банк России либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть. Это, например, заметно по такой фразе как "соответственно, мы можем увидеть замедление роста спроса", которая произносится в тот момент, когда многие бизнесы в стране фактически "встали", а ТПП сообщает, что 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, а риску потерять работу подвержены 8,6 млн человек", - сказал он.