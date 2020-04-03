Российский миллиардер: я в шоке от выступления Путина

”Владимир Путин сделал разъяснение: как мы будем жить до конца апреля. Я в шоке”, — сказал он.

— Продлить каникулы до конца апреля с сохранением работникам их заработной платы — это гибель среднего, малого и микробизнеса. Кто будет платить? У них живучесть — месяц денежных потоков. Если до конца месяца ситуация не восстановится, а это, скорее всего, не произойдет, увидим массовые банкротства, - считает Рыбаков.

— Мы живем в стране, где очень большой госсектор и очень незначительный частный сектор. Поэтому будет поддержка госсектора. К чему это приведет? К гибели значительной части среднего, малого и микробизнеса. Но предприниматели-то выживут, а вот работников придется уволить. И это очень грустно. Социальный кризис, если бахнет в любой стране — разнесет все, - утверждает бизнесмен.

"30% рабочих мест в России дают малые и средние предприятия и микробизнес. Если страна потеряет из этих рабочих мест хотя бы половину — 15% — это 3 млн безработных. В принципе, три миллиона этих безработных уже сейчас сидят по домам на так называемой самоизоляции и в ожидании. Они просто не получили уведомление об увольнении. Почему? Потому что реагирование на кризис следующее: ”Пожалуйста, никого не увольняйте, иначе пришлем прокуратуру!”, - добавляет он.

2 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России в связи с распространением коронавирусной инфекции, в котором продлил карантин в стране до 30 апреля включительно.