Российский миллиардер: я в шоке от выступления Путина

Совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков на своем YouTube-канале прокомментировал обращение президента России Владимира Путина.
”Владимир Путин сделал разъяснение: как мы будем жить до конца апреля. Я в шоке”, — сказал он.
— Продлить каникулы до конца апреля с сохранением работникам их заработной платы — это гибель среднего, малого и микробизнеса. Кто будет платить? У них живучесть — месяц денежных потоков. Если до конца месяца ситуация не восстановится, а это, скорее всего, не произойдет, увидим массовые банкротства, - считает Рыбаков.
— Мы живем в стране, где очень большой госсектор и очень незначительный частный сектор. Поэтому будет поддержка госсектора. К чему это приведет? К гибели значительной части среднего, малого и микробизнеса. Но предприниматели-то выживут, а вот работников придется уволить. И это очень грустно. Социальный кризис, если бахнет в любой стране — разнесет все, - утверждает бизнесмен.
"30% рабочих мест в России дают малые и средние предприятия и микробизнес. Если страна потеряет из этих рабочих мест хотя бы половину — 15% — это 3 млн безработных. В принципе, три миллиона этих безработных уже сейчас сидят по домам на так называемой самоизоляции и в ожидании. Они просто не получили уведомление об увольнении. Почему? Потому что реагирование на кризис следующее: ”Пожалуйста, никого не увольняйте, иначе пришлем прокуратуру!”, - добавляет он.
2 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России в связи с распространением коронавирусной инфекции, в котором продлил карантин в стране до 30 апреля включительно.
Компания Игоря Рыбакова "Технониколь" — российский производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Группа компаний включает в себя заводы в России, Белоруссии, Литве, Чехии, Италии, Великобритании и Польше, научные подразделения, представительства и учебные центры. Общая численность сотрудников — около 5000 человек.
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