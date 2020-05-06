Российский миллиардер покончил с собой
Крупнейший акционер и глава совета директоров группы АЛЛТЕК Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово.
Крупнейший акционер и глава совета директоров группы АЛЛТЕК Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово.
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом рассказали РБК два его знакомых.
”Это правда, Босова нет в живых”, — сказал один из собеседников РБК.
Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.
По словам собеседника РБК, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.
Дмитрий Босов — крупнейший акционер и глава совета директоров группы АЛЛТЕК, контролирующий группу ”Сибантрацит”, мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей, и совладелец УК ”ВостокУголь”. Журнал Forbes 6 мая в режиме реального времени оценивал состояние Босова в $1,1 млрд, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86-е место.
”Сибантрацит” — генеральный спонсор ”Ночной хоккейной лиги”, Босов играл в составе ее сборной. Вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным Босов также играл в любительской хоккейной команде ”Спортима”.
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