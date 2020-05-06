Российский миллиардер покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом рассказали РБК два его знакомых.

”Это правда, Босова нет в живых”, — сказал один из собеседников РБК.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.

По словам собеседника РБК, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.

Дмитрий Босов — крупнейший акционер и глава совета директоров группы АЛЛТЕК, контролирующий группу ”Сибантрацит”, мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей, и совладелец УК ”ВостокУголь”. Журнал Forbes 6 мая в режиме реального времени оценивал состояние Босова в $1,1 млрд, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86-е место.

”Сибантрацит” — генеральный спонсор ”Ночной хоккейной лиги”, Босов играл в составе ее сборной. Вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным Босов также играл в любительской хоккейной команде ”Спортима”.