Российский Ми-24 сбит в Армении у границы с Азербайджаном. Два пилота погибли

"9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", — сообщили в российском военном ведомстве.
"Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", — добавили в Минобороны.
Как уточнили в министерстве, командованием 102-й российской военной базы выясняется, кто именно сбил вертолет. Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий, уточнили в МО РФ.
Ранее в МЧС Армении сообщили, что российский вертолет потерпел крушение в горах у села Ерасх у границы с Азербайджаном.
Позже в понедельник Министерство иностранных дел Азербайджана признало, что армия страны случайно сбила российский вертолет Ми-24 над Арменией, передает ”Интерфакс”.
”В свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение”, — сообщили в ведомстве.
Азербайджан готов выплатить компенсацию за сбитый вертолет РФ, а также приносит извинения за произошедшее.
”Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны”, — отметили в МИД Азербайджана.
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