Российский историк Соколов получил 12 с половиной лет колонии за убийство аспирантки

Ему назначили 12 с половиной лет колонии строгого режима. Судья подчеркнула, что Соколов пошел на преступление умышленно, хотя решение возникло спонтанно.

По ее словам, доверять показаниям подсудимого о том, что он не помнит события после первого выстрела и что его дети стали причиной ссоры с Ещенко, оснований нет. Суд постановил, что конфликт был обоюдный, девушка находилась в отчаянии из-за реакций и действий Соколова.

Гособвинение запрашивало 15 лет лишения свободы. Потерпевшей стороной признали брата погибшей. Родители убитой не будут обжаловать приговор, сообщил РИА Новости адвокат.

В ноябре 2019 года доцент Санкт-Петербургского государственного университета (уже бывший) застрелил свою 24-летнюю аспирантку из обреза, а через несколько дней решил избавиться от тела, расчленив его. Однако при попытке выбросить останки в Мойку он соскользнул в воду. Спасатели вытащили 63-летнего мужчину из реки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Погибшая оказалась возлюбленной Соколова: они жили вместе в его квартире на набережной Мойки. Позже там нашли пакет с ее головой, обрез ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, десять коробок с патронами, пилу, топор, а также вещи убитой: студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшения со следами крови.

По словам историка, мотивом стала ссора с Ещенко на почве ревности. Позже он говорил, что хотел успокоить девушку, так как она впала в истерику, и выстрелил из пистолета в воздух, но случайно попал ей в голову.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Соколов не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия. Вину он признал.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.