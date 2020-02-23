23.02.2020, 15:45

Российский чиновник поздравил мужчин с 23 февраля открыткой с самолетом НАТО


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NATO hävitajad Tallinnas
NATO hävitajad TallinnasFoto: Ilmar Saabas

Интернет-пользователи нашли военную технику НАТО на открытке, посвященной Дню защитника Отечества. Ее опубликовал на своей странице в социальной сети ”ВКонтакте” председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин. Скриншот имеется в распоряжении Telegram-канала ”Подъем”.

День защитника Отечества — олицетворение лучших ратных традиций российского государства. В этот день мы чтим тех, кто стоит на страже национальных интересов страны и ее суверенитета, охраняет мир и покой своих граждан. Беззаветное служение Отчизне — синоним любви к ней”, — сказано в посте.

Однако потом под записью чиновника появился комментарий: ”А почему самолет ВВС США на открытке? И американский авианосец? Да и танк абсолютно не имеет никакого отношения к армии России”. После этого Матушкин поменял открытку на нейтральную. Комментарии для тех, кого нет в списке друзей депутата, закрыты.

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