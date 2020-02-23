Российский чиновник поздравил мужчин с 23 февраля открыткой с самолетом НАТО(7)
Интернет-пользователи нашли военную технику НАТО на открытке, посвященной Дню защитника Отечества. Ее опубликовал на своей странице в социальной сети ”ВКонтакте” председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин. Скриншот имеется в распоряжении Telegram-канала ”Подъем”.
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