Российский активист был избит за плакат ”Геи тоже служат в ВДВ”

В Ярославле толпа десантников напала на ЛГБТ-активиста. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал 76.ru.
Ярослав Сироткин встал на одной из центральных улиц города с плакатом ”Геи тоже служат в ВДВ”. После этого на него набросились проходившие мимо десантники, отмечающие 90-летие со дня образования Воздушно-десантных войск.
Двум полицейским пришлось собой закрывать молодого человека. Тем не менее, ему нанесли несколько ударов в живот и голову, а также разбили очки.
Сироткин написал заявление в полицию, по факту инцидента проводится проверка.
Ранее 2 августа в Парке Горького в Москве завязалась драка между десантниками и росгвардейцами. Как сообщалось ранее, причиной драки стала просьба правоохранителей к десантниками вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим.
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