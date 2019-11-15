15.11.2019, 17:13

Российские шпионы в Литве: кто эти люди?

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Литовский государственный флаг
Литовский государственный флаг

В соответствии с соглашением между Москвой и Вильнюсом об обмене шпионами президент Гитанас Науседа в пятницу помиловал двух граждан России.

В соответствии с соглашением между Москвой и Вильнюсом об обмене шпионами президент Гитанас Науседа в пятницу помиловал двух граждан России. Портал ru.delfi.lt со ссылкой на BNS предоставляет информацию о них.

Разведчик ФСБ Николай Филипченко

Его задержали 29 апреля 2015 года, когда он ехал поездом через Литву из Калининградской области в Беларусь. 7 июля 2017 года Вильнюсский окружной суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за шпионаж.

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По данным правоохранительных органов, Филипченко являлся офицером управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Калининградской области, и, занимаясь шпионажем, пользовался поддельными документами. По утверждению литовской разведки, это был первый случай в Литве, когда за шпионаж был задержан кадровый работник российских спецслужб.

По данным Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ), шпионские действия Филипченко были направлены ​​на "проникновение в органы государственной власти Литвы и литовские правоохранительные и разведывательные службы".

Правоохранительные органы объявили, что Филипченко пытался завербовать офицеров из Министерства обороны для того, чтобы те установили подслушивающие устройства в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте. Ни судья, ни прокурор конкретные эпизоды с момента вынесения приговора не комментировали.

Адвокат Филипченко сказал, что его клиент не согласен с обвинениями. Филипченко отказался давать показания по делу. Сначала он подал апелляцию, но позже отозвал свою жалобу и отбывал наказание в Вильнюсской колонии.

Защитник Николая Филипченко, осужденного за шпионаж гражданина России, приветствовала решение президента Гитанаса Науседы о его помиловании, но заявила, что не располагает информацией об освобождении россиянина. "Можно только радоваться. И наши граждане вернутся в Литву", — сказала в пятницу адвокат Галина Кардановская. Она утверждает, что не знает подробностей, когда и как Н.Филипченко будет освобожден из Вильнюсского исправительного дома: "Я понимаю, что это больше не моя компетенция". Адвокат гражданина России заявила, что планирует встретиться с ним позже в пятницу.

Офицер ГРУ Сергей Моисеенко

Офицер российской военной разведки ГРУ Сергей Моисеенко был задержан в конце 2014 года. 28 февраля 2017 года Шяуляйский окружной суд приговорил его к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Военный хирург по специальности Моисеенко проживал в Литве с 1970-х годов, работал в Шяуляйском военном госпитале. Он также имел литовское гражданство, но оно было аннулировано после того, как выяснилось, что этот человек скрыл свое российское гражданство.

В 2012 году он завербовал знакомого ему с детства Сергея Пушкина, офицера авиационной базы ВВС Литвы в Шяуляй, с целью получения информации о Вооруженных силах Литвы и Миссии воздушной полиции НАТО, о полетах военных самолетов, военной подготовке, местах дислокации и операциях в Афганистане. Российской разведке были переданы копии документов Министерства обороны Литвы и копии личных дел некоторых сотрудников авиационной базы.

Согласно материалам дела, Моисеенко платил от 500 до 1000 евро собранную и переданную ему Пушкиным информацию, а встречи с информатором в Литве проходили с соблюдением строгой конспирации в гараже Моисеенко. Моисеенко отрицал свою вину, обжаловал приговор, но его апелляции были отклонены Апелляционным судом и Верховным судом.

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