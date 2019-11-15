Российские шпионы в Литве: кто эти люди?

Правоохранительные органы объявили, что Филипченко пытался завербовать офицеров из Министерства обороны для того, чтобы те установили подслушивающие устройства в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте. Ни судья, ни прокурор конкретные эпизоды с момента вынесения приговора не комментировали.

Адвокат Филипченко сказал, что его клиент не согласен с обвинениями. Филипченко отказался давать показания по делу. Сначала он подал апелляцию, но позже отозвал свою жалобу и отбывал наказание в Вильнюсской колонии.

Защитник Николая Филипченко, осужденного за шпионаж гражданина России, приветствовала решение президента Гитанаса Науседы о его помиловании, но заявила, что не располагает информацией об освобождении россиянина. "Можно только радоваться. И наши граждане вернутся в Литву", — сказала в пятницу адвокат Галина Кардановская. Она утверждает, что не знает подробностей, когда и как Н.Филипченко будет освобожден из Вильнюсского исправительного дома: "Я понимаю, что это больше не моя компетенция". Адвокат гражданина России заявила, что планирует встретиться с ним позже в пятницу.

Офицер ГРУ Сергей Моисеенко

Офицер российской военной разведки ГРУ Сергей Моисеенко был задержан в конце 2014 года. 28 февраля 2017 года Шяуляйский окружной суд приговорил его к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Военный хирург по специальности Моисеенко проживал в Литве с 1970-х годов, работал в Шяуляйском военном госпитале. Он также имел литовское гражданство, но оно было аннулировано после того, как выяснилось, что этот человек скрыл свое российское гражданство.

В 2012 году он завербовал знакомого ему с детства Сергея Пушкина, офицера авиационной базы ВВС Литвы в Шяуляй, с целью получения информации о Вооруженных силах Литвы и Миссии воздушной полиции НАТО, о полетах военных самолетов, военной подготовке, местах дислокации и операциях в Афганистане. Российской разведке были переданы копии документов Министерства обороны Литвы и копии личных дел некоторых сотрудников авиационной базы.