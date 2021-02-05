05.02.2021, 13:30

Российские пограничники поймали пятерых нарушителей рядом с эстонской границей

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Päev piirivalvurina
Päev piirivalvurinaFoto: Argo Ingver

Как сообщает 5 февраля пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, в Кингисеппском районе во вторник были проверены пять мужчин, у которых не оказалось документов на право нахождения на режимной территории, пишет Фонтанка.ру. Сообщается, что они, похоже, убегать из России не собирались.

Проверка показала, что это граждане одной из бывших советских республик, в приграничье они работают на одном из предприятий.

Иностранцев оштрафовали (штраф за нарушение пограничного режима в пограничной зоне составляет 500–1000 рублей) и выдворили за пределы погранзоны.

Нарушение пограничного режима это не только ”непреодолимое желание некоторых граждан незаконно убыть в страны ЕС в поисках лучших условий жизни”, отмечают пограничники. Это и ”отсутствие разрешающих документов на нахождение в пограничной зоне, в том числе для ведения хозяйственной деятельности”. Противоправным деянием являются оба случая.

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