Российские пограничники поймали пятерых нарушителей рядом с эстонской границей(8)
Как сообщает 5 февраля пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, в Кингисеппском районе во вторник были проверены пять мужчин, у которых не оказалось документов на право нахождения на режимной территории, пишет Фонтанка.ру. Сообщается, что они, похоже, убегать из России не собирались.
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