Российские пограничники поймали пятерых нарушителей рядом с эстонской границей

Проверка показала, что это граждане одной из бывших советских республик, в приграничье они работают на одном из предприятий.

Иностранцев оштрафовали (штраф за нарушение пограничного режима в пограничной зоне составляет 500–1000 рублей) и выдворили за пределы погранзоны.

Нарушение пограничного режима это не только ”непреодолимое желание некоторых граждан незаконно убыть в страны ЕС в поисках лучших условий жизни”, отмечают пограничники. Это и ”отсутствие разрешающих документов на нахождение в пограничной зоне, в том числе для ведения хозяйственной деятельности”. Противоправным деянием являются оба случая.