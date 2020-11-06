Российские медики подтвердили диагноз "панкреатит" у Навального. Навальный: я уже устал смеяться

"Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)", — сказали журналистам в пресс-службе управления.

"Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден", — отметили там.

По данным МВД, супруга Навального сообщала медработникам, что муж ограничивал себя в еде, а также что в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, при этом оппозиционер питался нерегулярно. "Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса", — пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что на биоматериалах и одежде Навального, предметах, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска и представленных для исследования, отравляющих (наркотических, сильнодействующих и т.п.) веществ не обнаружено.

Навальный отрицает, что у него панкреатит

Политик Алексей Навальный отвергает версию транспортной полиции и российских врачей, по которой он впал в кому в августе из-за обострения панкреатита. Он написал об этом в твиттере, отметив, что "уже устал смеяться".

"Я каждый год проходил медицинский чекап и есть мои анализы на несколько лет. На 20 августа 2020 года я был совершенно здоров", — заявил он.

Политик добавил, что утверждения МВД о том, что его жена Юлия рассказывала врачам о его диете, не соответствуют действительности: "Они просто берут и придумывают ее слова."

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы.

С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине. В настоящее время он находится в процессе реабилитации в Германии.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российскими специалистами обнаружено не было.