Российская вакцина от коронавируса, которую ученые, возможно, тестируют на себе, не достанется сразу всем

По его словам, разработка препарата началась еще в середине февраля. В ее создании помогла универсальная платформа, которую раньше применяли против лихорадки Эбола и коронавируса MERS (ближневосточный респираторный синдром). Сейчас разработка вакцины находится на стадии доклинических испытаний, которые продлятся еще около месяца. Затем центр подаст в Минздрав документы для получения разрешения на клинические исследования на людях.

По словам Гинцбурга, испытания на мелких животных — мышах и морских свинках — показали очень высокую иммуногенность вакцины. У приматов — макак-резусов и мармозеток — температуры не было, говорится в фильме. При этом директор центра намекнул, что специалисты испытывают препарат и на себе, но это не имеет отношения к клиническим испытаниям.

"А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это", — сказал Гинцбург. Он отметил, что разработчики часто испытывают препараты на себе и родственниках, чтобы быть уверенными в качестве продукции. Но это не должно иметь никакого отношения к "официозу, который позволяет ввести препарат в гражданский оборот".

Если исследования на приматах, а затем и на добровольцах пройдут успешно, производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе, сообщил директор НИЦЭМ. Однако сразу обеспечить лекарством всех жителей РФ, по его словам, не получится. "Минздрав над этим думает, как это сделать, какие мощности можно освободить, чтобы максимально их загрузить производством вакцины", — сказал директор центра Гамалеи, отметив, что нужно производить десятки миллионов доз препарата.

В первую очередь будут вакцинированы группы риска — врачи, сотрудники правоохранительных органов, работники социальных служб. Препарат будет вводиться в правое плечо. Если заболевание станет сезонным, вакцина против COVID-19 сможет в дальнейшем войти в национальный календарь прививок. При этом Гинцбург не исключил, что, если вирус поведет себя как вирус гриппа и будет изменяться, то специалистам придется периодически создавать новый вакцинный штамм.