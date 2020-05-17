17.05.2020, 13:10

Российская вакцина от коронавируса, которую ученые, возможно, тестируют на себе, не достанется сразу всем


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Российская вакцина от коронавируса, которую ученые, возможно, тестируют на себе, не достанется сразу всем
Pixabay

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи создали вакцину против COVID-19 и надеются зарегистрировать ее в августе, если "не будет никаких неожиданностей". Об этом рассказал в фильме "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1" директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, разработка препарата началась еще в середине февраля. В ее создании помогла универсальная платформа, которую раньше применяли против лихорадки Эбола и коронавируса MERS (ближневосточный респираторный синдром). Сейчас разработка вакцины находится на стадии доклинических испытаний, которые продлятся еще около месяца. Затем центр подаст в Минздрав документы для получения разрешения на клинические исследования на людях.

По словам Гинцбурга, испытания на мелких животных — мышах и морских свинках — показали очень высокую иммуногенность вакцины. У приматов — макак-резусов и мармозеток — температуры не было, говорится в фильме. При этом директор центра намекнул, что специалисты испытывают препарат и на себе, но это не имеет отношения к клиническим испытаниям.

"А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это", — сказал Гинцбург. Он отметил, что разработчики часто испытывают препараты на себе и родственниках, чтобы быть уверенными в качестве продукции. Но это не должно иметь никакого отношения к "официозу, который позволяет ввести препарат в гражданский оборот".

Если исследования на приматах, а затем и на добровольцах пройдут успешно, производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе, сообщил директор НИЦЭМ. Однако сразу обеспечить лекарством всех жителей РФ, по его словам, не получится. "Минздрав над этим думает, как это сделать, какие мощности можно освободить, чтобы максимально их загрузить производством вакцины", — сказал директор центра Гамалеи, отметив, что нужно производить десятки миллионов доз препарата.

В первую очередь будут вакцинированы группы риска — врачи, сотрудники правоохранительных органов, работники социальных служб. Препарат будет вводиться в правое плечо. Если заболевание станет сезонным, вакцина против COVID-19 сможет в дальнейшем войти в национальный календарь прививок. При этом Гинцбург не исключил, что, если вирус поведет себя как вирус гриппа и будет изменяться, то специалистам придется периодически создавать новый вакцинный штамм.

Если же он поведет себя как вирус кори, который "в процессе всей истории человечества совершенно не меняется", тогда вакцина против COVID-19 войдет в национальный календарь прививок. "К сожалению, этот вирус пришел надолго и всерьез", — констатировал Гинцбург. Он также допустил, что в Россию могут прийти несколько волн заболевания. "Может быть и вторая, и третья, и четвертая. Соответственно, это мы узнаем в ближайшее время", — сказал эпидемиолог.

Гинцбург добавил, что коронавирус таит в себе много загадок, хотя бы по той причине, что его размеры — 30 килобаз, он самый большой среди всех РНК-содержащих вирусов. Причем "пальцы" его короны находятся не в закрытом состоянии, а разведены, так что вирус всегда готов взаимодействовать с клеточным рецептором. Практически каждая вирусная частичка контагиозна и может заразить организм человека за счет того, что она уже подготовлена к встрече с рецептором. Кроме того, вирус меняет свои проявления и поражает не только легкие, но и другие органы, что беспокоит медиков.

Российская компания "Биокад", которая вместе с государственным научным центром "Вектор" разрабатывает вакцину от COVID-19, планирует к концу года организовать выпуск препарата при условии успеха клинических испытаний. "Примерный объем вакцины — это три миллиона доз в месяц", — сообщил директор компании Дмитрий Морозов в фильме "Опасный вирус — 5".

14 мая, в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в России с участием президента РФ Владимира Путина, Морозов рассказал, что "Биокад" планирует производить до 60 миллионов доз вакцины от коронавируса в год. По словам директора компании, вакцинный штамм был получен 30 апреля, сейчас идет оптимизация состава готовой лекарственной формы.

Он также сообщил, что вакцину планируется испытать на здоровых добровольцах, а после этого, в случае успеха, — на людях, которые входят в группу риска, связанную с их профессиональной деятельностью, то есть на врачах и соцработниках, которые контактируют с зараженными, передает "Интерфакс". После испытаний вакцины разработчики, по словам Морозова, проведут адаптированное исследование, чтобы можно было включить туда "лиц пожилого возраста и тех лиц, которые имеют сопутствующие патологии". Путин в ходе этого совещания выразил надежду, что вакцину "Вектора" против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.

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