03.11.2020, 17:48

Российская пресса о выборах в США: приход к власти Байдена грозит Москве еще большими неприятностями, чем победа Трампа


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Российская пресса о выборах в США: приход к власти Байдена грозит Москве еще большими неприятностями, чем победа Трампа
Foto: EPA/DIVYAKANT SOLANKI

В США борьбу за пост президента страны ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Опрошенные российскими СМИ эксперты склоняются, что для России более выгодна победа Трампа.

Влияние на курс рубля


В случае победы Джо Байдена можно ожидать, что курс доллара сохранится выше 80 рублей и даже, возможно, протестирует мартовский пик в 82 рубля, оценивает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал" специально для РИА Новости. "В то же время негатив будет во многом носить эмоциональный характер и, вероятно, быстро сойдет на нет", — добавляет он.

В ближайшие дни повышенная волатильность на глобальных рынках сохранится, а риски затягивания процесса подведения итогов выборов президента США будут создавать дополнительную нервозность на рынках, считает Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка. "В этом ключе в ближайшее время для доллара остается актуальным диапазон 80-82 рубля — вблизи экстремумов марта текущего года", — добавил он.

Победа на выборах Дональда Трампа может окончательно вернуть доллар ниже психологически значимого уровня 80 рублей, и рублевые "быки" попытаются закрепить его в диапазоне 78-79 рублей, считает Кравченко из ИК "Велес капитал".

Тот факт, что перед выборами наблюдалось бегство от риска, обещает нам обратное движение при любом итоге голосования, полагает Кочетков из "Открытие брокер". "Рынки пойдут в обратную сторону, и рубль имеет больше шансов укрепиться, чем ослабнуть. Разве только отсутствие чёткого лидерства одного из кандидатов с возможностью опротестования итогов способно заставить инвесторов испытывать беспокойство. Тем не менее на четверг мы ждём доллар около 79 рублей, евро — около 92 рублей", — добавил он.

При любом исходе президентских выборов в США сильного гэпа вверх для курса доллара не произойдет, и на открытии торгов в четверг американская валюта окажется в диапазоне 79-81 рубль, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Переизбрание Трампа — нейтрально-позитивный сценарий для рублевых активов. Победа Байдена может оказать непродолжительный негативный эмоциональный эффект на рубль, ведь демократ не раз недружелюбно высказывался о России. Однако сценарий с Байденом потенциально позитивен для рынка нефти. Для американских сланцевиков с их опасными для экологии способами добычи углеводородов могут настать трудные времена, и добыча нефти в Штатах может начать сокращаться", — резюмировал он.

Приход Байдена грозит Москве неприятностями


Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказал корреспонденту ТАСС мнение, что заявления кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена о России дают понять, что его приход к власти грозит Москве еще большими неприятностями, чем победа Дональда Трампа с его более прагматичной политикой. При этом в принципе не приходится рассчитывать на то, что эти кандидаты в случае победы откажутся от антироссийского курса.

"Что касается результатов этих выборов, я бы сказал так: хрен редьки не слаще. Если брать Байдена, он глобалист, он главный враг России. Они поставили задачу Россию разрушить и удушить… его приход для нас грозит еще большими неприятностями", — сказал Зюганов. Политик отметил, что дело даже не в личности бывшего вице-президента США, а в крупном капитале, который стоит за ним. "Недавно я прочитал, Байден сказал: для нас враг номер один Россия, а Китай — это мощный экономический конкурент. Отсюда надо предполагать, что будет, если приходит Байден", — добавил он.

"Приход Трампа, может быть, на этих порах будет чуть спокойнее… Если брать военные конфликты, он их не начинал, а там, где они были, оттуда, хоть и не полностью, но выводил войска. В этом отношении его политика более прагматична", — добавил Зюганов. Тем не менее, подчеркнул политик, и команда Трампа, начиная с госсекретаря США, бывшего директора ЦРУ Майкла Помпео, не отступает от прежнего антироссийского курса. "На Украине по-прежнему продолжают старую варварскую политику, в братской Беларуси душат беспощадно. Это глубинное государство, за ним стоят военные, хотя Трамп и менял их несколько раз, но курс их антироссийский не изменился. Поэтому рассчитывать на то, что тут что-то будет лучшим, (не приходится)", — уверен лидер КПРФ.

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