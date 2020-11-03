Российская пресса о выборах в США: приход к власти Байдена грозит Москве еще большими неприятностями, чем победа Трампа

Влияние на курс рубля



В случае победы Джо Байдена можно ожидать, что курс доллара сохранится выше 80 рублей и даже, возможно, протестирует мартовский пик в 82 рубля, оценивает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал" специально для РИА Новости. "В то же время негатив будет во многом носить эмоциональный характер и, вероятно, быстро сойдет на нет", — добавляет он.

В ближайшие дни повышенная волатильность на глобальных рынках сохранится, а риски затягивания процесса подведения итогов выборов президента США будут создавать дополнительную нервозность на рынках, считает Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка. "В этом ключе в ближайшее время для доллара остается актуальным диапазон 80-82 рубля — вблизи экстремумов марта текущего года", — добавил он.

Победа на выборах Дональда Трампа может окончательно вернуть доллар ниже психологически значимого уровня 80 рублей, и рублевые "быки" попытаются закрепить его в диапазоне 78-79 рублей, считает Кравченко из ИК "Велес капитал".

Тот факт, что перед выборами наблюдалось бегство от риска, обещает нам обратное движение при любом итоге голосования, полагает Кочетков из "Открытие брокер". "Рынки пойдут в обратную сторону, и рубль имеет больше шансов укрепиться, чем ослабнуть. Разве только отсутствие чёткого лидерства одного из кандидатов с возможностью опротестования итогов способно заставить инвесторов испытывать беспокойство. Тем не менее на четверг мы ждём доллар около 79 рублей, евро — около 92 рублей", — добавил он.

При любом исходе президентских выборов в США сильного гэпа вверх для курса доллара не произойдет, и на открытии торгов в четверг американская валюта окажется в диапазоне 79-81 рубль, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Переизбрание Трампа — нейтрально-позитивный сценарий для рублевых активов. Победа Байдена может оказать непродолжительный негативный эмоциональный эффект на рубль, ведь демократ не раз недружелюбно высказывался о России. Однако сценарий с Байденом потенциально позитивен для рынка нефти. Для американских сланцевиков с их опасными для экологии способами добычи углеводородов могут настать трудные времена, и добыча нефти в Штатах может начать сокращаться", — резюмировал он.