Российская оппозиция планирует широкомасштабную акцию протеста 29 февраля

Об этом написал в своем аккаунте в Facebook один из оппозиционных лидеров Илья Яшин. По его словам, создан оргкомитет марша, который решено назвать "Маршем Немцова".

В оргкомитет вошли представители ”Солидарности”, ФБК, ”Яблока”, Парнаса, Либертарианской партии, Партии перемен, ”Мемориала”, — практически весь демократический спектр.