Российская оппозиция планирует широкомасштабную акцию протеста 29 февраля

Несколько российских оппозиционных движений и партий приняли решение провести 29 февраля политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против ее узурпации.
Об этом написал в своем аккаунте в Facebook один из оппозиционных лидеров Илья Яшин. По его словам, создан оргкомитет марша, который решено назвать "Маршем Немцова".
В оргкомитет вошли представители ”Солидарности”, ФБК, ”Яблока”, Парнаса, Либертарианской партии, Партии перемен, ”Мемориала”, — практически весь демократический спектр.
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