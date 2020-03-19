Российская нефть подешевела до 19 долларов

Цена поставляемой в Северо-Западную Европу российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.
"Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии", — пишет Argus.
Отмечается, что это минимальный уровень цен с начала 2002 года. По данным агентства, на падение повлияли сообщения об увеличении отгрузок нефти из балтийских портов в начале апреля на 25 процентов относительно марта.
Накануне мировые цены на нефть упали до минимумов за 17-18 лет. Так, например, стоимость майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent снизилась более чем на 13 процентов — до 24,88 доллара за баррель, а бочка WTI подешевела почти на 23 процента — ниже 21 доллара.
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