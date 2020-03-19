Российская нефть подешевела до 19 долларов

"Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии", — пишет Argus.

Отмечается, что это минимальный уровень цен с начала 2002 года. По данным агентства, на падение повлияли сообщения об увеличении отгрузок нефти из балтийских портов в начале апреля на 25 процентов относительно марта.

Накануне мировые цены на нефть упали до минимумов за 17-18 лет. Так, например, стоимость майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent снизилась более чем на 13 процентов — до 24,88 доллара за баррель, а бочка WTI подешевела почти на 23 процента — ниже 21 доллара.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.