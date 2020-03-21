Российская Федерация возместит убытки туроператорам

Возмещению подлежат убытки туроператоров, обусловленные невозможностью возврата стоимости авиаперевозки, пояснили в Минэкономразвития. Это коснется как чартерных, так и регулярных рейсов в период с 24 января по 30 марта. В ведомстве подчеркнули, что целевым назначением субсидии является возврат денежных средств, уплаченных за тур конечному потребителю продукта заказчику или туристу. За счет субсидий туроператоры смогут ускорить возврат денег туристам. Кроме того, предлагается компенсировать оплату рейсов туроператорам, которые вывозили российских туристов в течение двух недель после закрытия странами границ.

Такая помощь со стороны государства будет ”чрезвычайно своевременной” для туроператоров, и они очень рассчитывают, что в нынешней ситуации это поддержит их бизнес, сказал РБК директор ассоциации ”Турпомощь” Александр Осауленко. Авиаперевозка - значительная составляющая в цене тура, на ее долю может приходиться от 20 до 70% от всей стоимости путевки в зависимости от направления, уточнил он.

Размер субсидий пока не определен и их механизм пока прорабатывается, но, по словам Осауленко, это могут быть, не только компенсации за несостоявшиеся чартерные рейсы, но также за билеты, купленные по невозвратным тарифам. Точных оценок "авиационных” потерь туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, нет, но, по словам Осауленко, речь может идти как минимум о 3-4 млрд руб. В случае, если такая поддержка будет оказана, это может компенсировать туроператорам до 20-30% всех убытков, полагает директор ”Турпомощи”.