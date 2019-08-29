"России сейчас не хватает такой фигуры как Ельцин": помощник президента вспоминает августовский путч

"Приятно, что эти события закончились. ГКЧП проиграл. Мы защитили первые ростки демократии в России. Я рад этому. Да, есть те, кто противиться этому. Им хочется вернуться в советскую систему. Если вспомнить, то те, кто образовывали ГКЧП — были военные. Они защищали свои принципы, военный способ управления государством. (…) Сейчас происходит борьба между либералами и силовиками. Можно сказать, эта война продолжается", — рассказывает он.

Филатов пояснил, почему необходимо было охранять именно Белый дом. "Потому что там был Борис Ельцин. Главная задача была — арестовать его. Если бы Грачев и Лебедь выполнили приказ, то Ельцина арестовали бы уже в Архангельске. И никакого Белого дома бы не было.

А когда мы приехали в Москву, в Белый дом, то я возглавил депутатский штаб и все силы были сосредоточены на его защиту. Он был фигурой, которой, кстати, сегодня не хватает стране — демократическим лидером. Мы направили все силы на то, чтобы поднять Москву и не дать победить гкчпистам", — добавил бывший глава администрации первого президента России.