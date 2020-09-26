26.09.2020, 21:16

Россельхознадзор снова уничтожил эстонские и финские продукты


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Märjamaa lihatööstus
Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

Рейд по пяти торговым точкам Петербурга и Ленобласти закончился изъятием 232,5 кг санкционной продукции. Об этом сообщает 25 сентября Fontanka со ссылкой на региональный Россельхознадзор.

С полок магазинов в печь отправились сыры и масло из европейских стран. Среди стран-производителей ведомство называет соседние Финляндию и Эстонию, а также Данию, Италию, Нидерланды, Польшу, Германию, Францию. Инспекторы Россельхознадзора и таможни ”выловили” также полкило финской рыбы и 3,5 кг мяса из Италии, Латвии и Эстонии.

Рейды провели двумя днями ранее в пяти магазинах в Красносельском, Невском, Московском и Центральном районах Петербурга.

”Вся указанная продукция была изъята и уничтожена в соответствии с законодательством Российской Федерации”, — заверили в ведомстве и показали, как ”санкционка” отправляется в печь.

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