Роспотребнадзор объявил об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России, хотя за сутки выявлено 9709 новых случаев заражения

"Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день", — сказала Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" (ВГТРК).

По ее словам, "день ко дню практически уже прироста нет".

Назвать ситуацию с коронавирусом нормальной можно будет, "когда число инфицированных в сутки сравняется с нулем".

Попова отметила, что стабилизация фиксируется по всей стране. " И это, конечно, результат очень такого бережного отношения к своему здоровью", — отметила она.

Главный санитарный врач страны также сообщила, что большинство населения не переболело COVID-19, и произошло это именно потому, что люди умеют соблюдать введенные правила. Ограничительные меры в РФ не придется ужесточать, если граждане будут соблюдать правила и не делать исключений

Она в очередной раз напомнила, что коронавирусная инфекция с нами надолго, а потому гражданам необходимо привыкнуть к соблюдению мер предосторожности.

За последние сутки в РФ выявлено 9709 новых заболевших коронавирусом. Второй день подряд число новых случаев COVID-19 держится ниже отметки в 10 тыс., суточный прирост составил 3,6%. Общее число инфицированных в стране достигло 281 752.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!