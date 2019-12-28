Росконтроль: вся красная икра в России заражена кишечной палочкой

”В салатах часто используют рыбу. Селёдка показывает традиционно низкое качество, и это большая проблема, потому что употребляем ее без последующей тепловой обработки. А вот по консервам у нас нет проблем. Икра — очень сложный продукт при всей его кажущейся простоте. Консерванты сейчас мы не обнаруживаем в образцах, зато везде присутствует кишечная палочка”, — сообщил Борисов.

Врач-диетолог Лидия Ионова, в свою очередь, предупредила об опасности употребления большого количества соленой рыбы.

”Нужно обращать внимание на срок годности. И приготовленный салат нужно съест в течение новогодней ночи, не нужно его хранить”, — дала совет медик.