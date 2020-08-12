Роскомнадзор заблокировал новостной портал MR7. Его главред написал книгу о том, как президент РФ уходит на пенсию и переезжает в Пярну

Также Роскомнадзор увидел ”призывы к массовым беспорядкам” в новости об акции в поддержку жителей Хабаровска.

Депутаты Заксобрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский направили в Роскомнадзор письмо с просьбой разблокировать интернет-издание MR7.ru. Парламентарии пояснили, что сайт был заблокирован неправомерно.

Как ранее сообщал RusDelfi, главный редактор политического издания MR7 Сергей Ковальченко написал книгу, про то, что могло быть, если бы президент РФ ушел в отставку.

Сюжет произведения, по словам автора, родился в одном старом кабачке Таллинна.

В Эстонии сайт работает, в России только через некоторые операторы связи.