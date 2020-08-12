Роскомнадзор заблокировал новостной портал MR7. Его главред написал книгу о том, как президент РФ уходит на пенсию и переезжает в Пярну

Сегодня Роскомнадзор заблокировал петербургский новостной сайт MR7.ru. Официально - за новость 2013 года. Якобы в ней содержалась информация о способе самоубийства. Как отмечает само издание, доступ к сайту был закрыт еще до получения уведомления от Роскомнадзора, что противоречит закону ”Об информации”. Как только пришло уведомление новость была удалена.
Депутаты Заксобрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский направили в Роскомнадзор письмо с просьбой разблокировать интернет-издание MR7.ru. Парламентарии пояснили, что сайт был заблокирован неправомерно.
Как ранее сообщал RusDelfi, главный редактор политического издания MR7 Сергей Ковальченко написал книгу, про то, что могло быть, если бы президент РФ ушел в отставку.
В Латвии отыскали заброшенный бункер "лесных братьев"
Дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы: что сотворила девочка
«Спартак» удовлетворен решением РФС по поводу действий судей
Что случилось с Ефремовым? Врачи сообщили диагноз