Росгвардеец в суде назвал причину задержания Устинова

"Мы заприметили его в толпе и шли целенаправленно его задерживать", — сказал омоновец.

По его словам, росгвардейцам показалось, что этот молодой человек странно одет. Кроме этого, Устинов что-то делал "в телефоне" и правоохранители решили, что он мог координировать действия толпы.

Также Лягин заявил, что Устинов якобы выкрикивал лозунги, но на вопрос прокурора слышал ли он сам это, ответил отрицательно, добавив, что это слышали его коллеги.

Лягин назвал Устинова виновным, но попросил не лишать его свободы.

Напомним, что на записи с камер видеонаблюдения видно, что Устинов просто стоял у метро и смотрел в телефон, когда четверо росгвардейцев сбили его с ног, избили дубинкой и увели. Сопротивления Устинов не оказывал и никаких лозунгов не выкрикивал. Суд первой инстанции дал Устинову 3,5 года колонии и отказался смотреть видео. Мосгорсуд сейчас оценивает обоснованность этого наказания.