29.12.2019, 13:58

Родители российских школьников пугают друг друга историями о конфетах с наркотиками


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Родители российских школьников пугают друг друга историями о конфетах с наркотиками
Foto: sotsiaalmeedia

24 декабря восемь школьников из Ленинградской области были госпитализированы с отравлением. Предварительные результаты анализов показали, что дети отравились метадоном или похожим на него препаратом — при этом сами дети утверждали, что ели конфеты популярной российской марки. Отравление произошло на фоне очередной волны слухов о начиненных наркотиками конфетах в разных регионах страны.

”Медуза” изучила историю о сладостях с наркотиками и выяснила ее предполагаемое происхождение.

В Ленинградской области шестиклассники попали в больницу. Они якобы употребляли метадон

24 декабря в деревне Гарболово Всеволожского района Ленинградской области госпитализировали восемь учеников кадетского класса местной школы. Трех 12-летних девочек и пять мальчиков увезли в больницу с головной болью, расширенными зрачками и учащенным сердцебиением. После оказания первой медицинской помощи в больнице оставили двоих детей — мальчика и девочку. По данным источников телеканала ”78” и издания Mash, тесты показали, что дети употребляли метадон или схожее с ним вещество. Источник ”Медузы” в правоохранительных органах Петербурга уточнил, что шестиклассникам сделали экспресс-тест на наркотические вещества, который действительно показал такой результат. На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное.

После этого в Гарболово начали работу сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области. По предварительным данным следствия, отравление произошло после того, как один из шестиклассников угостил сверстников конфетами, купленными в одном из магазинов деревни. В администрации Всеволожского района подтвердили, что перед случившимся дети съели по одной-две апельсиновой конфете. Хуже всего было именно тем, кто съел по две конфеты. Сами дети также говорили, что после конфет ничего больше не ели.

Полицейские установили, что конфеты шестиклассник купил в магазине ”Радуга”, расположенном неподалеку от школы. Директор магазина Олеся Малых подтвердила, что мальчик действительно покупал конфеты. При этом Малых отметила, что 24 декабря сама ела те же конфеты вместе со своим ребенком, но ничего плохого с ними не произошло. Представитель производителя конфет — группы компаний ”КДВ” — заявила, что компания ”проверит” сообщения об отравлениях, но заверила, что ”производитель не мог подмешать что-либо опасное”. Всего такие конфеты продаются примерно в 200 магазинах Ленобласти.

Следователи изъяли конфеты из магазина и отправили их на экспертизу, сообщил ”Медузе” источник в правоохранительных органах. Ее результаты пока неизвестны. При этом в СК сомневаются, что наркотики могут хоть как-то быть связаны с конфетами: следователи не исключают, что школьники могли попробовать метадон, но пока не сознаются в этом. В СК по Ленобласти на просьбу прокомментировать эту информацию ”Медузе” заявили, что проверка еще продолжается и о ее результатах сообщат дополнительно.

В декабре родители школьников из разных регионов уже писали о конфетах с наркотиками

Как отмечал TJournal, о распространении конфет с наркотиками в декабре 2019 года писали родители учеников из Петербурга, Липецка, Смоленска, Новосибирска, Улан-Удэ, Омска, Казани, Иркутска, Екатеринбурга, Гомеля, Ярославля, Костромы и Пензы. Например, жители Новосибирска рассказывали о двух килограммах ”китайских наркотиков”, которые обнаружили в одной из школ.

В качестве подтверждения этих слухов родители из разных городов пересылают друг другу аудиозапись, на которой неизвестная женщина, представляясь школьной учительницей, рассказывает о том, что в школах ученикам предлагают жевательные конфеты с ”дешевым синтетическим китайским наркотиком”. ”Через полгода применения кости начинают разлагаться — настолько это химическое соединение вредно, что такое происходит”, — утверждала женщина на записи. При этом сделана она была больше года назад — ее расшифровку в ноябре 2018 года публиковал дальневосточный портал ”Приморье24”.

Кроме того, в родительских чатах в качестве подтверждения истории о наркотиках в конфетах распространяют видео с ребенком из Новосибирска. Оно было сделано в начале декабря и стало вирусным: только в ”Одноклассниках” оно набрало более восьми миллионов просмотров. На видео мальчик не реагирует на вопросы мамы, а та говорит, что он ”скушал конфетку”. Мальчика тогда увезли в реанимацию, но позже его состояние нормализовалось и его выписали, писала ”Комсомольская правда”. Официально причины такого поведения ребенка не известны.

В соцсетях также активно распространяют фотографии листовки с надписью ”Возьми конфетку” и прикрепленными к ней конфетами. Якобы именно так могут распространяться конфеты с наркотиками. Доподлинно регион происхождения снимка неизвестен. ”Фонтанка” писала, что подобные объявления в 2019 году появлялись как минимум в Казани и Магнитогорске, но с наркотиками они никак не были связаны. Например, в одном из случаев жительница дома так благодарила маляров, которые сделали в ее девятиэтажке качественный ремонт.

Несмотря на то, что стопроцентно подтвержденных случаев распространения конфет с наркотиками пока не было, в петербургской школе № 344 решили провести ”собрания по технике безопасности”. С учеников младших и средних классов якобы взяли обещания не брать сладости от незнакомцев, а в школе прошли акции под девизом ”На улицах едят только собаки”.

Фейк о конфетах с наркотиками распространяется в России как минимум с 2014 года. Исследователи нашли его корни в США

История о конфетах с наркотиками активно распространяется по России как минимум с октября 2014 года. Тогда издание ”Якутия.Инфо” сообщило, что в родительских чатах начали писать о распространении в школах таких конфет. В этой же статье говорилось, что в Кирове детям раздают жевательные резинки с Винни Пухом на обертке, в которых находится героин.

В последующие годы сообщения о таких конфетах продолжали периодически появляться. В 2016 году начальник управления образования подмосковного города Краснознаменска Виктор Грищенко разослал в школы письма о том, что в российских городах ”детям предлагают бесплатно жвачки в ярких упаковках с Винни-Пухом или надписью „Fans7”. Однако в них содержатся наркотические вещества, которые могут вызвать мгновенное привыкание”. Позже Грищенко признал, что ”информацию о наркотических жвачках нашел в интернете”. Аналогичное письмо спустя год разослал в школы начальник управления образования Ульяновска. В МВД тогда провели проверку и не нашли ни одного подтвержденного случая распространения конфет с наркотиками.

Петербургская общественная организация ”Молодежная служба безопасности”, которая, помимо прочего, занимается анализом фейков, изучила историю распространения слухов о конфетах с наркотиками. Глава организации Леонид Армер отмечал, что в разные годы эта история распространялась в Беларуси и Украине, но родилась она, предположительно, еще в мае 2007 года в американском Далласе. В исходном вирусном сообщении речь шла о распространении конфет с опиатами, пишет Армер.

При этом в 2018 году офис американского управления по борьбе с наркотиками в Сент-Луисе действительно официально предостерегал родителей и медиков, что во время традиционного сбора сладостей на Хэллоуин дети могут теоретически столкнуться с нелегальными конфетами с марихуаной и метамфетамином. Таким способом некоторые американские наркоторговцы маскируют свою продукцию. Однако в этом же сообщении управление признало, что не выявило ”каких-либо конкретных угроз”, и просит рассматривать предупреждение как ”рекомендацию”. Некоторые американские исследователи называют сообщения о конфетах с наркотиками на Хэллоуин разновидностью городской легенды.

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