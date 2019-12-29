Родители российских школьников пугают друг друга историями о конфетах с наркотиками

После этого в Гарболово начали работу сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области. По предварительным данным следствия, отравление произошло после того, как один из шестиклассников угостил сверстников конфетами, купленными в одном из магазинов деревни. В администрации Всеволожского района подтвердили, что перед случившимся дети съели по одной-две апельсиновой конфете. Хуже всего было именно тем, кто съел по две конфеты. Сами дети также говорили, что после конфет ничего больше не ели.

Полицейские установили, что конфеты шестиклассник купил в магазине ”Радуга”, расположенном неподалеку от школы. Директор магазина Олеся Малых подтвердила, что мальчик действительно покупал конфеты. При этом Малых отметила, что 24 декабря сама ела те же конфеты вместе со своим ребенком, но ничего плохого с ними не произошло. Представитель производителя конфет — группы компаний ”КДВ” — заявила, что компания ”проверит” сообщения об отравлениях, но заверила, что ”производитель не мог подмешать что-либо опасное”. Всего такие конфеты продаются примерно в 200 магазинах Ленобласти.

Следователи изъяли конфеты из магазина и отправили их на экспертизу, сообщил ”Медузе” источник в правоохранительных органах. Ее результаты пока неизвестны. При этом в СК сомневаются, что наркотики могут хоть как-то быть связаны с конфетами: следователи не исключают, что школьники могли попробовать метадон, но пока не сознаются в этом. В СК по Ленобласти на просьбу прокомментировать эту информацию ”Медузе” заявили, что проверка еще продолжается и о ее результатах сообщат дополнительно.

В декабре родители школьников из разных регионов уже писали о конфетах с наркотиками

Как отмечал TJournal, о распространении конфет с наркотиками в декабре 2019 года писали родители учеников из Петербурга, Липецка, Смоленска, Новосибирска, Улан-Удэ, Омска, Казани, Иркутска, Екатеринбурга, Гомеля, Ярославля, Костромы и Пензы. Например, жители Новосибирска рассказывали о двух килограммах ”китайских наркотиков”, которые обнаружили в одной из школ.

В качестве подтверждения этих слухов родители из разных городов пересылают друг другу аудиозапись, на которой неизвестная женщина, представляясь школьной учительницей, рассказывает о том, что в школах ученикам предлагают жевательные конфеты с ”дешевым синтетическим китайским наркотиком”. ”Через полгода применения кости начинают разлагаться — настолько это химическое соединение вредно, что такое происходит”, — утверждала женщина на записи. При этом сделана она была больше года назад — ее расшифровку в ноябре 2018 года публиковал дальневосточный портал ”Приморье24”.